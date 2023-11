Wissen: Wie die EU Müll vermeiden will

Symbol-​Bild: Hartmut910 /​pix​e​lio​.de

Europa will die Müllberge verkleinern. Dazu plant Brüssel eine Verpackungsverordnung, doch die ist heftig umstritten. An diesem Mittwoch wird das Europaparlament abstimmen.

Dienstag, 21. November 2023

Sarah Fleischer

40 Sekunden Lesedauer



Müll ist ein Milliardengeschäft. Jeder Mensch in der EU verursacht pro Jahr im Schnitt 190 Kilogramm allein an Verpackungsmüll — Tendenz steigend. Doch die Verpackungsindustrie, die jährliche Umsätze in Höhe von 355 Milliarden Euro verzeichnet, ist seit Monaten in heller Aufregung. Der Grund ist die geplante „Packaging and Packaging Waste Regulation“ der Europäischen Union. Klingt kompliziert, ist aber im Grunde ziemlich einfach. Die EU will die Kreislaufwirtschaft stärken, also mehr recyclen, das Recycling ausbauen und auf diese Weise Müllberge abbauen. Davon sind alle Lebensbereiche betroffen — und alle Länder der EU. Doch in vielen dieser Länder regt sich Widerstand gegen die Pläne.







