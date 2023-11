Zehn Jahre Einhorntunnel: Die Bauphase

Die schwierige Finanzierung und der komplizierte Bau der insgesamt 4,1 Kilometer langen Gmünder Ortsdurchquerung mit ihrem 2,2 Kilometer langen unterirdischen Abschnitt erstreckte sich über fünfzehn Jahre – von 1998 bis 2013.

Dienstag, 21. November 2023

Sarah Fleischer

Das wurde am 18. September 1998 auch feierlich und medienwirksam zelebriert. Mit dabei: ein mulmiges Gefühl aufgrund der Kostenentwicklung und der weiteren Finanzierung.





Dass diese Bedenken nicht unberechtigt waren, beweist die Geschichte zur Bauphase des Tunnels am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Es war, wie im ersten Teil der Doku-​Serie beschrieben, ein mühsamer steiniger Weg vom ersten Vorentwurf 1989 bis zum Baubeginn. Eine echte Gratwanderung: Die damals teuerste Ortsdurchfahrt Deutschlands stand immer wieder auf der Kippe. Das letztendlich rund 280 Millionen Euro teure Tunnelprojekt drohte, über Jahre hinweg einen Großteil der eh knapp bemessenen und starken Schwankungen ausgesetzten Geldmitteln des Bundes für den Fernstraßenbau in Baden-​Württemberg in Anspruch zu nehmen. Denn vielerorts im Land warteten die verkehrs– und staugeplagten Menschen gleichfalls auf neue Ortsumfahrungen und Straßenausbauten.Die Kommunalpolitik und die Gmünder Abgeordneten drängten auf einen möglichst raschen ersten Spatenstich. Denn dann galt das Projekt als begonnene Maßnahmen und die Finanzierung als zeitnah-​dauerhaft gesichert. Bundestagsabgeordneter und Staatssekretär Dr. Dieter Schulte vollbrachte mit einem schlauen Abstimmungs-​Deal im Verkehrsausschuss das Wunder: Für sechs Millionen Euro konnte der Bau der Tunnelzufahrt im Westen Gmünds an der Lorcher Straße beginnen.

