Gmünder Wunschbaum 2023: Rekordzahl bei Wünschen

Weihnachten ist auch die Zeit der Wünsche und Geschenke. Doch vielen Personen hapert es derzeit am nötigen Geld. Damit niemand leer ausgeht, gibt es den Gmünder Wunschbaum. In diesem Jahr mit einer Rekordzahl an Wünschen.

Mittwoch, 22. November 2023

Sarah Fleischer

41 Sekunden Lesedauer



Das lasse sich auch an den Wünschen selbst ablesen, findet Peter Arnold. „Wir können die Armut mit dem Wunschbaum wenigstens etwas lindern und eine Freude bereiten“, Arnold.





Wie viele Wünsche es dieses Jahr sind, was sich die Leute wünschen und ab wann man die Wunschkarten abholen kann — das erfahren Sie in der Donnerstags-​Ausgabe Ihrer Rems-​Zeitung. Die ist auch digital am iKiosk erhältlich.







So viele Wünsche waren es noch nie. Da sind sich die Ehrenamtlichen von „Gmünder machen Wünsche wahr“ einig. Ein Drittel davon stamme von Seniorinnen und Senioren, die anderen zwei Drittel von Kindern, weiß Rose Uhl. Die große Zahl der Wünsche zeige den Ehrenamtlichen, dass der Wunschbaum einerseits einiges an Bekanntheit erlangt habe. Andererseits verdeutliche es aber auch, wie groß die Not inzwischen sei.

