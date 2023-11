TV Mögglingen: 6:9 gegen FC Schechingen

Foto: Stoppany

In einem spannenden und über weite Strecken hochklassigen Derby in der Tischtennis-​Landesklasse der Herren muss sich der bis dato mehr als vier Jahre lang daheim ungeschlagene Aufsteiger TV Mögglingen dem FC Schechingen knapp mit 6:9 beugen.

Mittwoch, 22. November 2023

Alex Vogt

Gegen die erstmals in dieser Saison in Bestbesetzung angetretenen Gäste lag bei der 6:5-Führung für den TV Mögglingen eine Überraschung in der Luft. In der Folge schien es dann aber so, als habe dem TVM plötzlich jemand den Stecker gezogen. Während der TV Mögglingen nach mehr als vier Jahren die erste Heimniederlage einstecken musste, feierte der FC Schechingen seinen ersten Saisonsieg.





