Woche der Begabtenförderung: Tag zwei

Am zweiten Tag in der „Woche der Begabtenförderung“ waren wieder verschiedene Redner zu Gast. Sie alle betonten, welchen Stellenwert Allgemeinbildung hat – und warum angemessene Förderung und Forderung wichtig ist.

Mittwoch, 22. November 2023

Sarah Fleischer

Der zweite Tag der Woche der Begabtenförderung startete provokant mit der Eröffnungsrede des Schulleiters Christoph Sauer unter dem Motto „reality is overrated“ (Die Wirklichkeit wird überschätzt). Es geht Sauer dabei um die praktische Umsetzung der Theorie der Hochbegabung in die schulische Praxis Er stellte gleich zu Beginn die Allgemeinbildung in den Mittelpunkt. Daher sei die für ihn treffendere Benennung für das LGH eher „Schule für Spitzenleistung“ als „Eliteschule“.



Dass man Hochleister wie die Schülerinnen und Schüler des LGH in Zukunft brauche, betonte auch IHK-​Geschäftsführer Thilo Rentschler in seiner Rede. Schließlich sind im Ostalbkreis zahlreiche internationale Unternehmen ansässig.

Den Schlusspunkt setzte der fulminante Vortrag eines Professors der Universität Kiel, Prof. Dr. Olaf Köhler.





Was Köhler für Schulen und Hochbegabte fordert, können Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung nachlesen.



