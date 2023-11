TV Wetzgau: Vor zehn Jahren Deutscher Meister

Genau zehn Jahre ist es her: Am 23. November 2013 sicherten sich die Kunstturner des TV Wetzgau durch einen 38:30-Sieg im großen Finale gegen die KTV Obere Lahn mit Fabian Hambüchen erstmals in der Vereinsgeschichte den deutschen Meistertitel.

Donnerstag, 23. November 2023

Alex Vogt

„Die Nummer eins in Deutschland ist der TV Wetzgau“ titelte die Rems-​Zeitung auf der ersten Seite ihrer Ausgabe am Montag, 25. November, 2013. Zwei Tage vorher war den Kunstturnern aus Schwäbisch Gmünd der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte gelungen.Vor 3200 Zuschauern in der Europahalle in Karlsruhe besiegte der TVW die KTV Obere Lahn mit 38:30. Mit Paul Schneider ist der damalige auch der heutige Trainer. Mit Helge Liebrich fungiert einer der Meisterturner von 2013 nun als Mannschaftsführer. Beide erinnern sich zehn Jahre später gerne an diesen goldenen und historischen Moment für den TV Wetzgau zurück.

