Heubach: Wunschbaum 2023

Im Heubacher Rathaus steht dieses Jahr wieder ein Wunschbaum, der bedürftigen Familien Weihnachtswünsche erfüllen soll. Die Aktion läuft in diesem Jahr unter dem Motto „Meiner Gemeinde etwas zurückgeben“.

Freitag, 24. November 2023

Sarah Fleischer

Das Team mit Frauke Helmle vom Familienbüro, Pfarrer Rudolf-​Reimund Spieth, Amtsleiterin Anke Haas, Klaudia Haas von der katholischen Kirche, Harald und Michaela Knies als Vertreter der evangelischen Kirche sowie zwölf weiteren Ehrenamtliche organisiert diese Aktion und sorgt dafür, dass bei den Kindern, bedürftigen Familien und Senioren die Weihnachtswünsche in Erfüllung gehen.

