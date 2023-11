FCH erwartet intensiven Zweikampf mit VfL Bochum

Mit dem VfL Bochum empfängt der 1. FC Heidenheim diesen Sonntag (15.30 Uhr) seinen derzeitigen Tabellennachbarn in der Fußball-​Bundesliga, der leidenschaftlich auftreten will. Für beide Teams geht es darum, Punkte zu sammeln, um später im Abstiegskampf nicht in Nöte zu geraten.

Nach der Länderspielpause kommen auf den 1. FC Heidenheim „Wochen der Wahrheit“ zu, wie Trainer Frank Schmidt bei der Pressekonferenz am Freitag ankündigte. „Für uns beginnt jetzt der Jahresendspurt – mit fünf Spielen, in denen wir punkten müssen“, ist ihm der Ernst der Lage bewusst.

Nach elf Spielen, mithin recht genau einem Drittel der Saison, steht der Aufsteiger aus Ostwürttemberg auf dem 13. Platz, mit zehn Punkten – nur vier mehr als das derzeitige Schlusslicht 1. FC Union Berlin.

So geht es gegen den Tabellennachbarn VfL Bochum (14./9) bereits darum, die Weichen zu stellen für die Rückrunde, in die man in einer möglichst guten Ausgangsposition starten will. Anpfiff der Begegnung am Sonntag in der Voith-​Arena ist um 15.30 Uhr.

Das Saisonziel des Liganeulings ist bekanntlich der Klassenerhalt. Den hat der kommende Gegner aus dem Ruhrpott als Meister der 2. Bundesliga 2020/​21 in den vergangenen zwei Spielzeiten jeweils geschafft. Einmal als 13. und das andere Mal, in der abgelaufenen Saison, als 14., zwei Pünktchen vor dem VfB Stuttgart, der bekanntlich in die Relegation musste. „Dass sie wissen, was man braucht, um die Klasse zu halten, ist ihre Stärke“, sagt Frank Schmidt.





Auf welche Bochumer Spieler der Trainer des 1. FC Heidenheim ein besonderes Augenmerk legt und wie der FCH die Länderspielpause genutzt hat, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 25. November. Die ganze Ausgabe gibt es auch digital im iKiosk.

