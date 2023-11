Generalsaniertes Berufsschulzentrum: Tag der offenen Tür

Foto: astavi

Drei Schulen unter einem gemeinsamen Dach informierten beim Tag der offenen Tür über ihr breites Bildungsangebot. In 90 Klassenzimmern und Werkstätten gab es Einblicke, wie junge Leute ihre Chancen für Studium und Beruf nutzen können.

Samstag, 25. November 2023

Sarah Fleischer

36 Sekunden Lesedauer



Egal ob Mitmach-​Rallye, Nudelherstellung oder sich mal in einem Techniker-​Beruf versuchen — für die Besucherinnen und Besucher war viel Interessantes und Informatives geboten.







Mehr über den Tag der offenen Tür lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung. Die Ausgabe gibt es auch digital am iKiosk.

Die drei öffentlichen beruflichen Schulen befinden sich im Schulzentrum in Oberbettringen, das sich in der Trägerschaft des Ostalbkreises befindet. Dabei handelt es sich um die Gewerbliche Schule, die Kaufmännische Schule und die Agnes-​von-​Hohenstaufen-​Schule. Am Freitag haben die Schulleitungen Sabine Fath (Gewerbliche Schule), Karin Wagner (Kaufmännische Schule) und Jens-​Peter Schuller (Agnes-​von-​Hohenstaufen-​Schule) zum Tag der offenen Tür in die neu gestalteten und sanierten Räume eingeladen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



166 Aufrufe

147 Wörter

38 Minuten Online



Beitrag teilen