Kunden der Stadtwerke Schwäbisch Gmünd: Die Zähler selbst ablesen

Für die kommende Jahresverbrauchsabrechnung der Stadtwerke Gmünd müssen bis Ende Dezember die Strom-​, Erdgas– und Wasserzählerstände abgelesen und erfasst werden.

Samstag, 25. November 2023

Die Zählerstände werden vom Kunden per Selbstablesung über folgenden Link erfasst: able​sen​.de/​stwgd . Die abgelesenen Zählerstände sind bis spätestens 4. Januar 2024 über den Online-​Zugang, kostenfrei per Post, Bild, WhatsApp oder per QR-​Code an die Dienstleister zu übermitteln, da ansonsten die Zählerstände rechnerisch ermittelt werden müssen.





Hilfestellung gibt es beim Stadtwerke-​Kundenservice unter Telefon 0 71 71/​6 03 – 81 11.



Die Stadtwerke Gmünd werden in den nächsten Tagen alle Kunden, per E-​Mail oder per Brief, anschreiben und diese darüber informieren.

