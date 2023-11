Grandiose Show bis nach Mitternacht beim Rot-​Weiss-​Ball in Gmünd

Fotos: gbr

Tanzen fasziniert und macht Freude — diese Botschaft wurde am Samstag im Stadtgarten auf eine überzeugende Weise übermittelt: Nicht mit Worten, sondern mit Bewegung! Der Tanzclub Rot-​Weiss Schwäbisch Gmünd hat sein Publikum im Stadtgarten mit einer abendfüllenden Show begeistert. Dies ist umso bemerkenswerter, weil das komplette Show-​Programm wie gewohnt von Mitgliedern des Vereins gestaltet wurde.

Sonntag, 26. November 2023

Gerold Bauer

Knapp 100 Tänzerinnen und Tänzer verwandelten das helle Parkett des Stadtgartens in eine bunte Show-​Bühne. Dazu trugen neben den ausgefeilten Choreographien auch die aufwändigen Kostüme bei. Beim großen Show-​Block, der traditionell kurz vor Mitternacht beim Rot-​Weiss-​Ball inszeniert wird, waren dann nahezu alle Gruppen des Vereins involviert. Das im Vorfeld stets geheim gehaltene Motto war dieses Jahr „Walt Disney“. Danach gab es noch als „Bonbon“ eine „Nussknacker“-Choreographie, in der verschiedene Tanzstile, aber auch Elemente aus der Rhythmischen Sportgymnastik zu einem romantisch-​schönen Gesamtbild zusammengefügt wurden. Eingebunden in den Ball ist immer ein hochklassiges Einladungsturnier um den Einhorn-​Pokal der Stadt Gmünd, bei dem sich die Paare dieses Jahr mit Standard-​Tänzen präsentierten. Und natürlich gab es auch fürs Publikum die Gelegenheit, selbst zu tanzen.







In der Montagausgabe berichtet die Rems-​Zeitung über diesen gesellschaftlichen Höhepunkt!



