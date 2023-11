Gmünd: Karten für Tschaikowskys „Nussknacker“ zu gewinnen

Symbol-​Foto: picture alliance /​Eventpress Hoensch | Eventpress Hoensch

Seit weit mehr als 100 Jahren nimmt Peter Tschaikowskys Ballett „Der Nussknacker“ einen festen Platz in der internationalen Theaterkultur ein. Das Classico Ballet Napoli zeigt das Stück am 10. Dezember im Congress-​Centrum Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd. Für die Aufführung verlost die Rems-​Zeitung fünf mal zwei Tickets.

Montag, 27. November 2023

Benjamin Richter

Das aus der „Wiege des europäischen Tanzes“ stammende italienische Ensemble Classico Ballet Napoli aus Neapel präsentiert eines der erfolgreichsten Werke des klassischen Balletts. Zu bewundern ist ein Bühnenspektakel, liebevoll traditionell erhalten, jedoch geschickt und behutsam mit der Prise moderner Choreografie und zeitgenössischer Ausdrucksformen abgestimmt.

Die klassische Ballettausbildung der Tänzer macht sich von den ersten Szenen bemerkbar, sowie das Bühnenbild und Kostüme, die die Schönheit der populären Weihnachtsgeschichte unterstreichen.

Dank Tschaikowskys Musik und des kreativen Könnens der Ensembles gelangen die Zuschauer in eine Märchenwelt, in der lebendig gewordene Puppen tanzen, die bewaffneten Mäusescharen unter dem Druck der Spielzeug-​Armee zurückweichen und jeder im Publikum in der Lage ist, Wunder zu vollbringen, vor allem, wenn er verliebt ist. Zumindest an Weihnachten.





Für die Aufführung „Der Nussknacker“ am Sonntag, 10. Dezember, um 16 Uhr im Congress-​Centrum Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd verlost die Rems-​Zeitung fünf mal zwei Tickets. Um an der Verlosung teilzunehmen, schicken Sie bis zu diesem Dienstag um 14 Uhr eine E-​Mail mit der Angabe Ihres Namens und Ihrer Telefonnummer mit dem Betreff „Nussknacker“ an verlosung@​remszeitung.​de – die Sieger werden anschließend unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausgelost. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

