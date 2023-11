Stromausfall am Montagabend: Mehrere Stadtteile in Gmünd betroffen

Am Montagabend ging in Rechberg, Metlangen und Reitprechts wegen eines Kurzschlusses das Licht aus. Dies teilte die Gmünder Stadtverwaltung mit.

Montag, 27. November 2023

Gerold Bauer

Im Bereich Hölltal gab es wohl an einer Freileitung einen Kurzschluss, der die Schutzmechanismen auslöste und somit Rechberg und die Straßdorfer Ortsteile vom Netz nahm. Bevor hier der Leistungsschalter wieder eingeschaltet werden kann, muss der Kurzschluss an der Freileitung gefunden werden. Diese Suche dauert noch an. Deshalb kann laut Auskunft der Stadtverwaltung auch noch nicht gesagt werden, wann es dort wieder Strom gibt.

