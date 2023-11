Tanzturnier in Gmünd: Einhorn-​Pokal geht nach Besigheim

Fotos: gbr

Das Turnier wurde im Rahmen des Rot-​Weiss-​Balls zum 35. Mal ausgetragen. Dieses Jahr stand die Hauptgruppe A/​S Standard im Fokus. Sieger wurden Mantas Bruder und Anastasia Shamis vom TSC Besigheim .

Montag, 27. November 2023

Gerold Bauer

39 Sekunden Lesedauer



Zum Rot-​Weiss-​Ball gehört immer ein hochklassiges Einladungsturnier, bei dem Paare aus Württemberg ihr Können auf dem Parkett vor Augen führen und sich dem strengen Urteil der fünf Wertungsrichter stellen. Und die schauen genau hin – vor allem natürlich auf die Schritte, aber auch darauf, wie durch Körperhaltung, Gestik und Mimik die Musik in Bewegung umgesetzt wird.Das Siegerpaar Mantas Bruder und Anastasia Shamis vom TSC Besigheim zeigte sich von Beginn an souverän und ging die Wertungsrunden entspannt an, um dann auf dem Parkett so richtig Gas zu geben. In der offenen Wertungsrunde legten die beiden einen „Durchmarsch“ hin; soll heißen, sie wurden von allen Mitgliedern der Jury in jedem der Standardtänze auf Platz eins gewertet. Deutliche Unterschiede in der Bewertung gab es nur bezüglich der hinteren Ränge.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



242 Aufrufe

158 Wörter

51 Minuten Online



Beitrag teilen