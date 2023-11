Alleinerziehend und Auszubildende: Das AITA-​Projekt der a.l.s.o. e.V.

Ein Kind großziehen und gleichzeitig eine Ausbildung machen – das sind zwei Vollzeitjobs auf einmal. Eine fast unmögliche Zeitjonglage. Das Teilzeitausbildungs-​Projekt der a.l.s.o. e.V. soll diesen Spagat erleichtern. Am Montag sah sich Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-​Kraut das Projekt an.

So wie ihr geht es rund 3 Millionen Müttern deutschlandweit. In dieser Situation eine Ausbildung zu machen, die meist schlecht oder gar nicht bezahlt, aber trotzdem sehr zeitaufwändig ist, stellt eine große Herausforderung dar. „Wir wollen diesen Müttern eine Chance geben, sich beruflich zu verwirklichen“, sagt Martien de Broekert, die sich gemeinsam mit Ann-​Katrin Lauer bei der a.l.s.o. um das Projekt „Alleinerziehende in Teilzeitausbildung“, kurz AITA , kümmert.

Als Zharkynai Boga 2021 vom „AITA“-Programm erfuhr, tat sich für sie eine neue Welt auf. Jetzt, zwei Jahre später, hat sie ihre Ausbildung zur Erzieherin mit Schwerpunkt auf Jugend– und Heimerziehung begonnen. Vier Stunden Arbeit pro Woche, dazu zwei volle Schultage am St. Loreto. „Zeitlich passt das einfach perfekt. Ich habe genug Zeit zum Arbeiten, fürs Lernen und für meinen Sohn“, sagt die 34-​Jährige und blickt zu dem kleinen Jungen, der im Kinderbetreuungsraum der a.l.s.o. e.V. spielt. Denn eine zweite Person, die sich um das Kind kümmert, einen Partner oder ihre Eltern, hat sie nicht. „Ich bin ganz alleine.“

