Der „Weihnachtsbus“ fährt zwischen Schwäbisch Gmünd und Durlangen

Foto: okgo

Dieser Tage fährt ein ganz besonderer Bus durch den Ostalbkreis. Weihnachtlich geschmückt sorgt er bei großen und kleinen Fahrgästen für Begeisterung. Zu verdanken ist das der Kreativität von Heike Silberhorn, Busfahrerin bei OK.go

Dienstag, 28. November 2023

Sarah Fleischer

36 Sekunden Lesedauer



„Weihnachten muss sein“, findet Silberhorn. Die 53-​Jährige ist seit sechs Jahren Busfahrerin, der Weihnachtsbus allerdings ein Novum.

Wie Silberhorn die Idee dazu bekam und wie die Fahrgäste reagieren, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Die Ausgabe ist auch digital am iKiosk erhältlich.