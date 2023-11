Lesung „Zeigt Euch“ im Franziskaner

Foto: zonta

Zum Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November fand im Franziskaner eine musikalische Lesung des Zontaclubs Schwäbisch Gmünd statt.

Dienstag, 28. November 2023

Sarah Fleischer

26 Sekunden Lesedauer



Geschlechtsspezifische Gewalt ist seit Jahrhunderten allgegenwärtig und fest in den patriarchalen Strukturen verankert. Auch in der Bibel gibt es zahlreiche Beispiele von unterdrückten Frauen. Pastoralreferentin Barbara Janz-​Spaeth und Hildegard König, Professorin für Kirchengeschichte geben diesen Frauen in Ihrem Buch „Zeigt Euch“ ein Gesicht und eine Stimme. Die Autorinnen lasen verschiedene Passagen daraus vor. Die Geschwister Lea und Amelie Hann umrahmten die Lesung virtuos mit Violine und Bratsche.





Was in der Region sonst noch los war, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



287 Aufrufe

104 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen