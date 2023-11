Inklusives Weihnachtsbaumschmücken im Buhlgässle

Foto: fleisa

Das inklusive Weihnachtsbaumschmücken hat in Schwäbisch Gmünd bereits Tradition. Seit über zehn Jahren steht der Weihnachtsbaum für gelebte Inklusion. Am Dienstag war es wieder so weit.

Mittwoch, 29. November 2023

Sarah Fleischer

Der Baum wurde am Dienstagabend von Bewohnern der Stiftung Haus Lindenhof, Anwohnern und Freunden vom Café „Bunter Hund“ geschmückt, während die ersten Schneeflocken rieselten. Auch Hans-​Peter Reuter, Leiter des städtischen Amts für Familie und Soziales, beteiligte sich an der Aktion. Neben allerlei kreativem Baumschmuck durfte als krönender Abschluss ein großer Stern natürlich nicht fehlen.





