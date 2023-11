SGV Böbingen: Frank gewinnt DM-​Silber

In Roding in der Oberpfalz haben die Deutschen Meisterschaften der Schüler und der Jugend im Gewichtheben stattgefunden. Die 15-​jährige Johanna Frank vom SGV Böbingen ging im ersten Wettkampfabschnitt im Jahrgang 2008 an die Hantel.

Mittwoch, 29. November 2023

Alex Vogt

Mit 59 Kilogramm im Reißen und 76 Kilogramm im Stoßen konnte sie mit neuen Bestleistungen glänzen und sich die deutsche Vizemeisterschaft sichern. Für die junge talentierte Sportlerin des SGV Böbingen ist dies bislang ihr größter sportlicher Erfolg.



Am zweiten Tag war Simon Arndt bei den Jugendlichen an der Reihe. Er startete in der Gewichtsklasse bis 89 Kilogramm. Im Reißen mit 84 Kilogramm und mit 104 Kilogramm im Stoßen wusste er zu überzeugen und stellte neue Bestleistungen auf. Dies brachte ihm am Ende den fünften Platz ein.





