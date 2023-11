Genug Platz für ein Hallenbad im Schießtal? Welche Variante wird favorisiert?

Visualisierung: Architekturbüro Thomas Sonnentag

Mitte November soll eine Besichtigung des Hallenbads in der Goethestraße klären, ob eine Sanierung vielleicht doch sinnvoll wäre. Der Grundsatzbeschluss in Sachen Kombi-​Bad im Schießtal soll nach dem Wunsch der Stadtverwaltung dann Ende November gefasst werden. Mehrere Fraktionen des Gmünder Gemeinderats wünschen sich wegen der Platzverhältnisse vorher aber noch einen Ortstermin im Freibad, und in Bezug auf die Beckengröße gibt es bis jetzt noch keine klare Marschrichtung.

Freitag, 03. November 2023

Gerold Bauer

51 Sekunden Lesedauer



Im Vorfeld der nächsten Diskussion im Gemeinderat stellte die RZ der Stadt, den Bäderbetrieben und den Fraktionen mehrere Fragen: Wäre es vor einer Entscheidung notwendig oder hilfreich, vor Ort anhand von „Eckpfosten“ zu sehen, wie viel Platz der geplante Baukörper überhaupt einnimmt? Dies nicht zuletzt im Hinblick darauf, ob damit vielleicht der Blickkontakt zwischen Freibad und See verstellt würde und ob für ein 50-​Meter-​Becken überhaupt genug Platz wäre. Haben sich die Fraktionen bereits auf eine künftige Beckengröße verständigt? Ist der geplante Standort direkt am See fix oder käme auch ein Bauplatz auf der Liegewiese beim Kinderhaus in Frage?





Lesen Sie am 3. November in der Rems-​Zeitung, warum die meisten Fraktionen des Gemeinderats einen Ortstermin im Schießtal begrüßen würden und warum es derzeit noch nicht absehbar ist, ob eine Mehrheit für ein 25– oder ein 50-​Meter Becken votieren wird.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



992 Aufrufe

206 Wörter

7 Stunden Online



Beitrag teilen