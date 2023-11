Konstantin Wall übernimmt Leitung in St. Anna

Regionalleiterin Schwäbisch Gmünd, Isolde Otto-​Langer (links), der neue Einrichtungsleiter Konstantin Wall und seine Vorgängerin Irmgard Boxriker. Foto: st. anna

Das Seniorenzentrum St. Anna in Schwäbisch Gmünd Position hat eine neue Einrichtungsleitung. Konstantin Wall tritt die Nachfolge von Irmgard Boxriker an, die das Haus über viele Jahre hinweg äußerst engagiert leitete und im Ruhestand erneut eingesprungen war.

Freitag, 03. November 2023

Sarah Fleischer

29 Sekunden Lesedauer



Wall bringt ine fundierte berufliche Laufbahn mit sich, die seine Qualifikation für diese anspruchsvolle Aufgabe unterstreicht.







Alles über Walls Laufbahn erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Irmgard Boxriker, die über acht Jahre lang als Einrichtungsleiterin in St. Anna tätig war, ging im Jahr 2020 in den wohlverdienten Ruhestand. In einer Übergangszeit von November 2022 bis August 2023 übernahm sie erneut mit vollem Engagement die Verantwortung für St. Anna und unterstützte die Einarbeitung ihres Nachfolgers Konstantin Wall.

422 Aufrufe

119 Wörter

3 Stunden Online



