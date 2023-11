Totgeburten: David, das Sternenkind

Foto: : savisione – stock​.adobe​.com

David ist tot. Gestorben im Mutterleib. Was Yvonne erlebt hat, gehört zum Schlimmsten, was einer Frau in der Schwangerschaft passieren kann. Für Mütter und Väter eine unvorstellbar emotionale Belastung.

Freitag, 03. November 2023

Sarah Fleischer

38 Sekunden Lesedauer











Yvonnes Geschichte steht ausführlich in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.



Der Tag, an dem sie die schreckliche Nachricht erfuhr, war verschneit, grau und eiskalt. „Scheißwetter“, erinnert sich Yvonne. Sie will ihre Geschichte anonym erzählen. Eine, die Jahre her ist, sie aber ihr Leben lang begleiten wird. Diesen ersten Freitag im Januar 2019 wird sie nie vergessen. Kontrolltermin bei der Frauenärztin, eine der letzten Untersuchungen vor der Geburt ihres Sohnes. Seither sei alles normal gewesen, weder Probleme, noch Komplikationen, „ich habe mich auf die Geburt gefreut“. Doch irgendwas war an jenem Freitag anders. Sie spürt es. Wenige Stunden später bestätigte die Frauenärztin, was Yvonne befürchtet hatte: „Da waren keine Herztöne mehr.“ Fünf Wochen vor der Geburt stirbt ihr Kind im Mutterleib. Warum nur?

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



1266 Aufrufe

154 Wörter

4 Stunden Online



Beitrag teilen