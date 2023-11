Anna Rupprecht: Zuversicht trotz Zwangspause in Weltcup-​Vorbereitung

Foto: picture alliance /​SchwabenPress | Guenter Hofer

Davon, dass der bisherige Coach des deutschen Damen-​Teams, Maximilian Mechler, kürzlich zurückgetreten ist, lässt sich Anna Rupprecht nicht aus der Ruhe bringen. Überhaupt geht die 26-​Jährige vom SC Degenfeld entspannt in die neue Weltcupsaison im Skispringen, die am Samstag in Lillehammer beginnt.

Donnerstag, 30. November 2023

Benjamin Richter

55 Sekunden Lesedauer



„Dieser Schritt kam für uns nicht überraschend“, sagt Anna Rupprecht über den vor rund zwei Wochen verkündeten Rücktritt von Maximilian Mechler als Bundestrainer der Frauen. Mechler hatte als Grund angegeben, „das Team nicht mehr so erreicht“ zu haben, wie es nötig wäre, um in Zukunft weiterhin erfolgreich zu sein.

„Es war eine Teamentscheidung“, lässt Rupprecht zum Zustandekommen des Trainerwechsels durchklingen. An der Autorität des neuen Interimscoachs Thomas Juffinger, bislang Mechlers Co-​Trainer, weckt indes bereits der nächste Satz der Gmünderin Zweifel: „Wir haben für die Saison jetzt eine Teamlösung ohne ‚echten’ Bundestrainer gefunden.“

Die deutschen Skisprung-​Damen hätten im Training gut gearbeitet und vertrauten auf ihre Fähigkeiten, so dass die Personalie sie nicht aus der Bahn werfe. Und überhaupt: „Bundestrainer ist eher ein repräsentatives Amt“, schätzt Rupprecht ein. „An der sportlichen Leistung haben die Heimtrainer deutlich größeren Anteil.“





Warum bei der Saisonvorbereitung von Anna Rupprecht nicht alles ganz nach Plan lief und wie die Skispringerin die Wettkampfsaison und ihre Hochzeitsvorbereitungen unter einen Hut bekommt, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die komplette Ausgabe auch digital im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



468 Aufrufe

221 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen