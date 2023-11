Hallenbad-​Votum: Keine Sanierung, sondern eine Kombi-​Bad im Schießtal

Nach langer Diskussion hat der Gemeinderat von Schwäbisch Gmünd einen Beschluss in Sachen Hallenbad gefasst: Eine Sanierung ist vom Tisch und ein Kombi-​Bad im Schießtal ist angesagt.

Donnerstag, 30. November 2023

Gerold Bauer

Der Gemeinderat hat am Mittwoch bei sieben Gegenstimmen und drei Enthaltungen der Sanierung des Hallenbads eine Absage erteilt. Die Stadtverwaltung hat ihren Antrag nochmals modifiziert, so dass ein Planer nun mehr Spielraum für die Neubau-​Platzierung hat. Beschlossen ist allerdings bis dato nur, dass eine Planung in zwei Varianten (25– und 50-​Meter-​Becken) ausgeschrieben und in Auftrag gegeben werden soll.





