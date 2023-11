Handball: Kai Häfner im vorläufigen EM-​Kader

Im erweiterten deutschen Kader für die Handball-​Europameisterschaft im eigenen Land führt der Gmünder Kai Häfner den verjüngten, rechten Rückraum an. Die Zeit von Djibril M’Bengue im deutschen Team hingegen scheint abgelaufen zu sein.

Donnerstag, 30. November 2023

Alex Vogt

Von den sechs Nominierten für den rechten Rückraum scheint nur Kai Häfner sein EM-​Ticket sicher zu haben. Der gebürtige Gmünder zählt zu den erfahrensten Akteuren im deutschen Team. Einzig Rechtsaußen Patrick Groetzki (171) sowie die beiden Torhüter Andreas Wolff (143) und Silvio Heinevetter (206) haben mehr Länderspiele vorzuweisen als Häfner (135).





Das EM-​Eröffnungsspiel am 10. Januar vor einer Weltrekordkulisse von 50.000 Zuschauern in der Wahlheimat Düsseldorf zu bestreiten – dieser Sportlertraum hat sich für Djibril M’Bengue nun zerschlagen. Der frühere Torjäger des Oberligisten TSB Gmünd zählt nicht zum 35-​Mann-​Kader, den Bundestrainer Alfred Gislason an diesem Donnerstag an den europäischen Verband EHF meldete.

