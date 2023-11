Leinzell: Hohe Investitionen nötig

Für die Gemeinde Leinzell stehen in den kommenden Jahren hohe Ausgaben an. Feuerwehr, Straßensanierung und Kindergarten sorgen für ein voraussichtliches Defizit von 135 000 Euro im Haushalt 2024 – das wohl noch wachsen wird. Bürgermeister Marc Schäffler ist dennoch zuversichtlich.

Donnerstag, 30. November 2023

Sarah Fleischer

Das liegt laut Bürgermeister Marc Schäffler an den dringend notwendigen Investitionen in der Gemeinde.







Dass die Gemeinde Leinzell nicht gerade in Geld schwimmt, wurde bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag wieder deutlich. Zwar sei die Liquidität der Gemeinde gut, so Kämmerer Stefan Schürle bei den Vorberatungen für den Haushalt 2024. Dennoch rechne man im kommenden Jahr mit einem Defizit von 135 000 Euro, und in den kommenden Jahren würde noch größer werden.

