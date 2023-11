Werbeagentur Eberle gewinnt Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Als „Vorreiter für die Transformation hin zu einer nachhaltigeren Zukunft“ wurde die Eberle Werbeagentur aus Schwäbisch Gmünd mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 in der Kategorie Werbung und PR ausgezeichnet.

Donnerstag, 30. November 2023

„Dieser Preis stellt eine großartige Würdigung dessen dar, was wir mit unseren Kunden und Partnern, vor allem aus der Bio-​Branche, in den letzten Jahrzehnten voranbringen konnten“, sagt Bernd Eberle, Chef der Werbeagentur aus Schwäbisch Gmünd. „Und wir sind stolz und glücklich als erste Werbeagentur überhaupt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis zu erhalten“, so Eberle weiter.Die Gmünder Agentur für Bio und Nachhaltigkeit arbeite seit über 25 Jahren für nachhaltige Firmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Eberle berate und begleite Kunden bei der Entwicklung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie, –kommunikation und –berichterstattung. „Als Agentur stellen wir dabei auch höchste Ansprüche an uns selbst und verfolgen eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie, die eng mit der Gesamtausrichtung unserer Agentur verknüpft ist und alle Dimensionen umfasst: Wir agieren ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig“, berichtet Eberle. Beispielsweise arbeite die Agentur seit 2012 klimaneutral und seit 2021 klimapositiv – das heißt, die entstandenen CO2-​Emissionen werden nicht nur ausgeglichen, sondern überkompensiert.Die Klimastrategie von Eberle lege den Fokus auf die konsequente und langfristige Reduktion der CO2-​Emissionen, etwa durch die agentureigene Photovoltaik-​Anlage, der Installation von Stromladestationen für E-​Autos, der Anschaffung neuer E-​Geschäftsfahrzeuge, einer modernen Heiz– und Klimatechnik sowie einer Gebäudedämmung und dem eigenen Bienenstock im Agenturgarten.Die Agentur setze sich darüberhinaus dafür ein, die eigenen Ansätze und Maßstäbe auch in der Werbe-​Branche zu teilen und zu etablieren. Als Mitglied im Gesamtverband der Kommunikationsagenturen (GWA) gehöre Eberle dem branchenweiten Netzwerk „Forum Nachhaltigkeit“ an und habe unter anderem an der Entwicklung des GWA Green Guides, einem Leitfaden zur nachhaltigen Ausrichtung von Agenturen, mitgewirkt.

