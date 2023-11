Dietz-​Plastiken finden Platz am Josefsbach

Am 31. Oktober wäre der Bildhauer Eckhart Dietz 90 Jahre alt geworden. Eine große Ausstellung oder eine andere Würdigung gab es nicht. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Kommendes Jahr werden einige seiner Werke am Josefsbach aufgestellt.

Im Rahmen der Hommage an die erste Gmünder Gartenschau 2014 im kommenden Jahr sollen an zwei Standorten am Josefsbach, beziehungsweise an der Grabenallee Skulpturen des Künstlers aufgestellt werde, die dann auch dauerhaft stehen bleiben sollen. So will die Stadt den Künstler ehren und auch Dank sagen für die 200 Arbeiten, darunter 40 Skulpturen, die Schwäbisch Gmünd als Vermächtnis bekommen hat.





Wo die Figuren genau stehen sollen, und was den Standort ausmacht, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Wurde der 2019 gestorbene Bildhauer bislang zu runden Geburtstagen stets mit temporären Veranstaltungen wie Ausstellungen im Projekt-​raum in der Buchstraße oder auf Schloss Fachsenfeld geehrt, so soll er diesmal eine dauerhafte Würdigung erhalten.

