Normannia stürzt Tabellenführer Sonnenhof Großaspach

Foto: Zimmermann

Die Gmünder gewinnen verdient gegen die SG mit 2:0 Toren. Die Treffer vor 900 Zuschauern für den 1. FCN erzielen Fabian Kianpour (52. Minute) und Luca Molinari (73.). Die Normannia ist nun mit 29 Zählern Tabellenfünfter. Neuer Spitzenreiter ist der 1. Göppingen SV.

Samstag, 04. November 2023

Thomas Ringhofer

47 Sekunden Lesedauer



Pascal Reinhardt war bedient und kurz angebunden. Bei der Pressekonferenz im voll besetzten Forum gratulierte er den Gmündern: „Gmünd wollte mehr. Von meiner Mannschaft ist zu wenig gekommen. Der Sieg geht in Ordnung.“ Das war’s. Fertig.

Dabei hatte die SG Sonnenhof Großaspach, bis dato Tabellenführer und mit der besten Defensive mit nur 14 Gegentreffern, im WWG Sportpark stark begonnen. Die ersten 20 bis 30 Minuten gehörten den Gästen, die in dieser Phase durchaus hätten in Führung gehen können. Aber im FCN-​Tor war einmal mehr auf Kapitän Yannick Ellermann Verlass, der zwei, drei Großchancen der SG in der ersten Hälfte zunichtemachte. Nachdem die Hausherren diese Druckphase überstanden hatten, und danach „eine überragende Leistung zeigten“, wie Tim Grupp nach dem Schlusspfiff sagte, war die Reinhardt-​Elf praktisch abgemeldet.

Was die begeisterten Gmünder Anhänger zu sehen bekamen und wie die Tore fielen, das lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.

