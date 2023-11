Notwohnungen im Prediger: Ludmilla Stellenhofsky erinnert sich an eine besondere Zeit

Fotos: Stellenhofsky-​Familienalbum

Kloster, Kaserne, Domizil der Nazi-​Partei und nun schon seit 50 Jahren Kulturzentrum: Der Prediger wurde im Laufe der Jahrhunderte auf ganz unterschiedliche Art genutzt – auch als Notquartier für Heimatvertriebene und Geflüchtete. Die langjährige Stadträtin, AGV-​Vorsitzende und Presse-​Chefin der ZF, Ludmilla Stellenhofsky, erinnert sich als Bewohnerin an die bescheidene Unterbringung und die tolle Gemeinschaft. Es gab aber auch damals Menschen, die Vorurteile gegenüber „Flüchtlingen“ hatten.

Samstag, 04. November 2023

Gerold Bauer

Wohnraum war Mangelware, und so war die achtköpfige Familie Stellenhofsky glücklich, in einem Abstellraum, der mit einem Vorhang abgeteilt war, ein Dach über dem Kopf zu haben. Zwar kalt, aber wenigstens trocken, schildert Ludmilla Stellenhofsky diese Wohnsituation im heutigen Kulturzentrum, das damals nur „Alte Kaserne“ hieß.





Ludmilla Stellenhofsky spricht längst schwäbisch und fühlt sich als 100-​prozentige Gmünderin. Dass sie während des Zweiten Weltkriegs in der Ukraine zur Welt kam, lässt nur noch ihr Name erahnen. „Wir sind damals geflohen, weil man uns sonst nach Sibirien verschleppt hätte“, berichtet die inzwischen 83-​Jährige. Mittlerweile ist sie in der Öffentlichkeit nicht mehr so oft präsent, aber mehrere Jahrzehnte lang war die agile Frau als CDU-​Stadträtin sowie als Vorsitzende des AGV 1940 immer dabei, wo etwas los war. Und das, obwohl ihr bei der Ankunft in Gmünd keineswegs gleich der rote Teppich ausgerollt worden war.

