Schauort Leinzell: Lebenswerter Leintal-​Mittelpunkt

Foto: hs

Leinzell steht am 12. November wieder ganz im Zeichen des Martinimarktes. Die Gemeinde lädt jedoch mit malerischen Winkeln auch das ganze Jahr über zu einem Entdeckmal-​Spaziergang ein.

Samstag, 04. November 2023

Benjamin Richter

1 Minute 1 Sekunden Lesedauer



Mitte November sind Stadt– und Gemeindefeste eher selten. Da freut man sich im Leintal und im Gmünder Raum umso mehr auf den Martinimarkt in Leinzell, der sich schon seit 24 Jahren zu einem Publikumsmagnet entwickelt hat. Am Sonntag, 12. November, ist es wieder so weit.

Das bunte Marktgeschehen gibt auch Gelegenheit, die attraktive Mittelpunkt-​Gemeinde im Leintal mit ihrer ganzen Dynamik kennenzulernen, angefangen von einem vielfältigen Vereinsleben über Einkaufsmöglichkeiten bis hin zur derzeit größten Baustelle in dieser Raumschaft: dem „Wohnpark an der Lein“ für 52 Wohneinheiten mit einer Gesamtfläche von 4226 Quadratmeter.

Leinzell ist Ausgangspunkt oder auch Etappenziel eines ganzen Netzes von idyllischen Wander– und Radwegen. Von allen ist der „Grüne Pfad“ der bekannteste. Es geht an der Lein entlang, zu den Stauseen in der Umgebung oder auch hinauf auf die aussichtsreiche Frickenhofer Höhe.

Wer Zeit und Muse mitbringt, der darf in Leinzell abseits von bekannten Wegen und Straßen auch malerische Winkel entdecken, die auch durch die wechselvolle Geschichte des Dorfes führen.





Auf welche Weise die beiden Wahrzeichen von Leinzell, die Kirche und das Schloss, in früheren Zeiten verbunden waren und wie das „Leinzeller Steinkind“ im 18. Jahrhundert für Aufregung im Gmünder Raum sorgte, all das und mehr erfahren Sie am Samstag auf der Schauorte-​Seite in der Beilage „Wochenende“. Die vollständige Ausgabe ist auch digital im iKiosk erhältlich.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



402 Aufrufe

245 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen