Handball: TSB Gmünd setzt seinen Aufwärtstrend fort

Foto: Zimmermann

Der TSB Gmünd bietet in der Handball-​Oberliga Nervenkitzel bis zur letzten Sekunde, bevor der große Coup perfekt ist. Beim überraschenden 31:28 (17:12)-Heimerfolg gegen den Absteiger TVS Baden-​Baden glänzen die Gmünder mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung.

Sonntag, 05. November 2023

Thomas Ringhofer

Um Punkt 21 Uhr war es so weit. Unter dem Jubel der 500 Zuschauer hüpften die TSBler ausgelassen durch die Großsporthalle und ließen sich für ihren Überraschungserfolg feiern. Wobei das zweite Erfolgserlebnis gegen einen letztjährigen Drittligisten innerhalb einer Woche gar nicht allzu überraschend kam. Schon mit dem 39:39-Remis beim Gruppenersten SG Köndringen/​Teningen hatten die Gmünder ihre wahre Stärke wiederentdeckt, gegen Baden-​Baden dominierten sie die erste Hälfte und führten da bereits mit sieben Toren. „Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen und haben schlecht verteidigt“, war TVS-​Trainer Sandro Catak entsprechend bedient. Sein Team bleibt somit ein gern gesehener Gast in der Stauferstadt, beim sechsten Auftritt fuhr man zum fünften Mal mit leeren Händen heim.





Gänzlich anders sieht die Gefühlswelt bei den Gmündern aus, die nach dem Vier-​Pleiten-​Fehlstart nun so richtig angekommen sind in dieser Saison. „Eigentlich machen wir gar nicht so viel anders“, meint Trainer Michael Stettner schulterzuckend: „Aber wir treten mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein, größerer Freude und besserer Körpersprache auf als noch vor ein paar Wochen. Wenn dann auch die Ergebnisse stimmen, dann fällt vieles leichter.“







Wie die Partie lief und warum die TSBler am Ende nochmals zittern mussten, lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Montag im Bericht von Nico Schoch.



