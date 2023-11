Judo-​EM: Alina Böhm verteidigt ihren Titel

Foto: picture alliance/AA|Borislav Troshev

Bei der Judo-​Europameisterschaft im französischen Montpellier ist Alina Böhm vom Judozentrum Heubach die Titelverteidigung im Halbschwergewicht der Frauen gelungen.

Sonntag, 05. November 2023

Alex Vogt

21 Sekunden Lesedauer



Die 25-​Jährige aus Böbingen besiegte an diesem Sonntag im EM-​Finale der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm Alice Bellandi. Die Finalgegnerin aus Italien rangiert in der Weltrangliste auf dem ersten Platz.

Mit diesem neuerlichen EM-​Titel setzte Böhm ein dickes Ausrufezeichen im Hinblick auf die Olympischen Spiele im nächsten Jahr in Paris. Bereits 2022 hatte sich Alina Böhm in Sofia in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm die EM-​Goldmedaille gesichert.

442 Aufrufe

86 Wörter

2 Stunden Online



