Bläserphilharmonie Ostalb: erstes Konzert in Gschwend

Foto: Blasmusikverband Ostalbkreis

Bei ihrem Konzert in Gschwend präsentierte sich die neugegründete Bläserphilharmonie Ostalb zum ersten Mal der Öffentlichkeit – und wurde mit begeistertem Applaus belohnt.

Montag, 06. November 2023

Sarah Fleischer

Was die Musikerinnen und Musiker alles zu bieten hatten und welches Fazit der Verbandsvorsitzende Hubert Rettenmaier zieht, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Eine bis auf den letzten Platz gefüllte Halle, Standing-​Ovations und minutenlanger Applaus — so wurde die Bläserphilharmonie Ostalb (BPO) nach ihrem ersten Galakonzert in Gschwend gefeiert. Die 78 Musikerinnen und Musiker des neugegründeten Verbandsorchesters des Blasmusikverbandes Ostalb brachten unter der Leitung ihres Dirigenten Matthias Weller feinste Orchestermusik zu Gehör. Die Akteure, allesamt führende Instrumentalisten in ihren Heimatvereinen, verstanden es vortrefflich, das Publikum mitzureißen und zu begeistern. Das Moderatoren-​Duo Beatrice Götz und Jörg Knöpfle führte kurzweilig und charmant durch den Galaabend.

