Ein mögliches Baugrundstück für einen Euro

Foto. Archiv

In der Römerstraße möchte ein Unternehmer eine Gaststätte direkt an der Rems bauen. Das Grundstück dafür hat die Stadt vor der Gartenschau 2019 für den symbolischen Preis von einem Euro erworben. Die Hintergründe zu diesem Deal:

Montag, 06. November 2023

Jürgen Widmer

34 Sekunden Lesedauer



Eine Bebauung habe nie zur Debatte gestanden, heißt es weiter. Nicht verwunderlich, denn der Flächennutzungsplan sieht sie an dieser Stelle auch nicht vor.







Was passieren muss, damit an dieser Stelle eine Gaststätte gebaut werden kann, und wie mittlerweile Naturschützer und Anwohner das Projekt sehen, lesen sie am Dienstag in der Remszeitung.



Gekauft hat die Stadt das Grundstück vom Evangelischen Siedlungswerk. Von dort wird dies auf Anfrage der Rems-​Zeitung auch so bestätigt. „Wir wollten der Stadt das Grundstück zu einem symbolischen Preis überlassen, damit dort das Urban-​Gardening-​Projekt für die Remstal-​Gartenschau verwirklicht werden kann“, heißt es von dort.

