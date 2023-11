Falscher Polizist randalierte in Gmünd und wurde festgenommen

Symbol-​Foto: gbr

Nachdem er mit der Behauptung, er sei ein Polizeibeamter, vergeblich Einlass ins Polizeirevier verlangt hatte, wollte ein 32-​Jähriger in der Goethestraße Autos anhalten. Am Ende klickten bei ihm die Handschellen.

Montag, 06. November 2023

Gerold Bauer

Am Samstagabend, gegen 21.15 Uhr, gab sich ein 32-​jähriger Mann auf der Wache des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd als Polizeibeamter aus und begehrte Einlass. Da er keinen triftigen Grund für sein Begehren vorbringen konnte, wurde er des Reviers verwiesen.Kurz darauf hielt der Mann im Bereich der Goethestraße (Höhe Einmündung der Haußmannstraße) einen Autofahrer an. Auch dabei gab er sich als Polizeibeamter aus und öffnete ungefragt die Fahrertüre. Der Autofahrer konnte wegfahren – wobei allerdings das Auto durch den falschen Polizisten beschädigt wurde.Während die Polizei ihn suchte, lief der Mann unvermittelt auf die Fahrbahn und versuchte, an einem noch fahrenden Streifenwagen die Türe zu öffnen. Als ihm dies nicht gelang, schlug er dagegen. Nach kurzer Flucht zu Fuß wurde er durch Polizeibeamte angehalten und festgenommen. Hierbei leistet er Widerstand und muss mit mehreren Anzeigen rechnen.

