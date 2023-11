Reiner Kaupp ist jetzt geschäftsführender Pfarrer in Schwäbisch Gmünd

Fotos: gbr

Gleich zwei Anlässe wurden am Sonntag in der Augustinuskirche gefeiert: Die Einsetzung von Reiner Kaupp als geschäftsführender Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Schwäbisch Gmünd sowie das Reformationsfest der evangelischen Christen. In Kaupps Predigt ging es deshalb um Luthers Abschied vom strafenden und drohenden Gott.

Montag, 06. November 2023

Gerold Bauer

33 Sekunden Lesedauer



Weil es im Vorgriff auf die Fusion im Jahr 2026 keine Neubesetzung der Stelle eines Dekans für den Kirchenbezirk Gmünd mehr gibt, musste die Aufgabe des geschäftsführenden Pfarrers für die Kirchengemeinde Gmünd nun separat besetzt werden. Reiner Kaupp wurde mit dieser Aufgabe – die auch eine administrative Funktion umfasst – betraut. Der 60-​jährige Familienvater war 20 Jahre lang als Ortsgeistlicher in Spraitbach tätig und danach mehrere Jahre als persönlicher Referent von Dekanin Ursula Richter.





Lesen sie am 6. November mehr über diesen wichtigen Tag für die evangelische Kirchengemeinde Schwäbisch Gmünd!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



343 Aufrufe

134 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen