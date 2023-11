Heubacher Kinder sammeln Müll

Foto: privat

Nach dem Motto: „meiner Gemeinde etwas zurückgeben“ veranstalteten Heubacher Kinder eine Müllsammelaktion. Für ihr Engagement bekamen sie sogar ein Lob vom Bürgermeister.

Dienstag, 07. November 2023

Sarah Fleischer

Nach dieser Aktion wurden diese Kinder ins Heubacher Rathaus zu Bürgermeister Joy Alemazung eingeladen.





Was der Bürgermeister den Mädchen zu sagen hatte und ob es weitere Aktionen geben wird, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Was kann jeder Einzelne von uns dazu beitragen, damit die künftigen Generationen noch etwas von unserer Erde beziehungsweise unseren Städten haben? Diese Frage haben sich auch ein paar Mädchen im alter von sechs bis neuen Jahren in dem Wohngebiet rund um die Ostlandstraße in Heubach gestellt und beschlossen, es sollen Taten folgen. So wurde ein „Müllsammeltag“ ausgemacht, an dem sie – freiwillig und aus voller Überzeugung – denn Müll in ihrem Wohngebiet einsammelten. Dabei kam erstaunlich viel Abfall zusammen.

