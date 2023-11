Hubertusmesse im Münster: Viele sind ständig „auf der Jagd“ nach Erfolgen

Fotos: gbr

Dekan und Münsterpfarrer Robert Kloker griff bei der Hubertusmesse den Begriff „Jagd“ als Stichwort auf, um das oft sehr hektische Streben der Menschen nach Erfolgen zu beleuchten. Man habe das Gefühl, dass sehr viele Leute ständig im übertragenen Sinne „auf der Jagd“ sind und deshalb nicht mehr zur Ruhe kommen.

Dienstag, 07. November 2023

Gerold Bauer

Die Bläsergruppe der Jägervereinigung Schwäbisch Gmünd, flankiert durch eine waidmännische Dekoration des Gotteshauses, bildete den stimmungsvollen Rahmen für die Predigt von Robert Kloker, in der er am Beispiel des Apostels Paulus und des Heiligen Hubertus Lebensentwürfe darstellte, die sich an der Liebe Gottes als Geschenk orientieren und auch im Alltag andere Prioritäten setzen.





