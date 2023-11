So Ebbes: Eine Zugfahrt…

Foto: Andreas Hermsdorf /​pix​e​lio​.de

Reisen mit der deutschen Bahn sind so eine Sache. Eigentlich fährt die Kolumnistin gerne Zug, gelegentliche fünf bis zehn Minuten Verspätung sind meist verschmerzbar beziehungsweise werden von vornherein eingeplant. Doch je öfter man umsteigen muss und je länger die Reise dauert, desto angespannter wird man. Manchmal jedoch kommt man um ein Schmunzeln nicht herum…

Dienstag, 07. November 2023

Sarah Fleischer

1 Minute 1 Sekunden Lesedauer



In Zeiten abenteuerlicher Umleitungen aufgrund von Streckensperrungen ist eine Fahrt von Schwäbisch Gmünd ins Zentrum der Medizintechnik Tuttlingen nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig. Doch an diesem Wochenende versüßt einem gleich zu Beginn der Reise ein Ereignis die restliche, knapp vierstündige Fahrt: Der Zugführer muss einen Clown gefrühstückt haben. Kurz vor Mögglingen etwa ertönt die Durchsage: „Sehr geehrte Fahrgäste, wenn Sie nicht mit nach Aalen möchten – was ich persönlich gut nachvollziehen kann – dann ist Mögglingen Ihre letzte Chance, auszusteigen.“ Die Stimme kommt einem bekannt vor – der gleiche Zugführer hatte auf einer Fahrt von Stuttgart im September erst euphorisch die Wasn-​Gäste begrüßt und dann in Waldhausen die deutsche Ansage um eine englische ergänzt: „Next Stop – Woodhouses!“Kurz vor Aalen schließlich meldet sich die gesichtslose Stimme erneut: „Wir erreichen in Kürze unseren Ziel– und Endbahnhof Aalen, mit aktuell… ach nein, halt – wir sind pünktlich! Ungewöhnlich, ich weiß. Ähm… jetzt muss ich überlegen, was ich noch sagen wollte… ach ja, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wenn sich das ändert, melde ich mich nochmal.“ Dreißig Sekunden später: „So, der Ausstieg ist doch in Fahrtrichtung links. Im Leben ist eben doch auf nichts Verlass.“

