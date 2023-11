TSV Alfdorf/​Lorch/​Waldhausen: 29:22-Sieg

Foto: Zimmermann

Den Verbandsliga-​Handballern des TSV Alfdorf/​Lorch/​Waldhausen ist es gelungen, ihr Heimspiel in Alfdorf gegen den Aufsteiger TSV Bad Saulgau deutlich mit 29:22 (11:7) zu gewinnen.

Dienstag, 07. November 2023

Alex Vogt

25 Sekunden Lesedauer



Im gut besuchten Sport– und Kulturzentrum in Alfdorf hat der TSV Alfdorf/​Lorch/​Waldhausen den Gästen aus Oberschwaben während des gesamten Spiels keine Chance gelassen. Herausragend in einer insgesamt starken Heimmannschaft war Torhüter Toni Glumac. Insgesamt gesehen hatte das Team von Pascal Diederich in diesem Spiel wenig schwache Momente und spielte sehr konstant.





Was TSV-​Trainer Pascal Diederich nach diesem Heimsieg gesagt hat, lesen Sie im Spielbericht von Klaus Hinderer in der Rems-​Zeitung vom 8. November.







Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



189 Aufrufe

102 Wörter

55 Minuten Online



Beitrag teilen