„TypeMyKnife“: Messer und Tattoo für Koch Paride Giuri

Foto: fleisa

Was kommt heraus, wenn sich ein gelernter Goldschmied und ein Küchenchef mit einer Leidenschaft für Messer zusammentun? „TypeMyKnife“. Starköche lassen sich von dem Gmünder Unternehmen Messer personalisieren – und jetzt auch tätowieren.

Dienstag, 07. November 2023

Sarah Fleischer

Dass der Schweizer Koch Paride Guiri den Weg von Zürich nach Schwäbisch Gmünd auf sich genommen hat, ist Claus Ermlich und Thomas Raschke zu verdanken. Die beiden haben vor rund zwei Jahren das Unternehmen „TypeMyKnife“ gegründet, einen Online-​Shop für personalisierte Küchenmesser.

„Was wir machen, ist weltweit einzigartig“, betont Raschke. Fast zwei Jahre Arbeit stecken in dem Unternehmen. Es halt sich gelohnt: Paride Giuri ist nicht der einzige namhafte Koch, der die in Schwäbisch Gmünd designten Messer zu schätzen weiß.







Welche Namen noch auf der Kundenliste von „TypeMyKNife“ stehen, was das Unternehmen besonders macht und wie ein Schweizer Koch ausgerechnet auf ein Gmünder Unternehmen kommt, das erfahren Sie am Mittwoch in Ihrer Rems-​Zeitung. Die Ausgabe ist auch digital am iKiosk erhältlich.

Es geht geschäftig zu bei „Gold and Silver Tattoo“ an diesem Dienstagmittag. Schließlich reist nicht alle Tage ein Schweizer Starkoch an, um sich ein Tattoo stechen zu lassen. Und dann auch noch ein Messer, das eigens für ihn in Gmünd von Gmündern designed wurde.

