Wartungsarbeiten nicht nur im Gmünder Tunnel — jetzt ist Aalen dran

Nicht nur der Gmünder Einhorn-​Tunnel muss regelmäßig gewartet werden. Nun ist der Rombach-​Tunnel in Aalen an der Reihe, so dass dort eine nächtliche Sperrung erforderlich ist.

Dienstag, 07. November 2023

Gerold Bauer

Der Rombachtunnel im Zuge der Westumgehung von Aalen ist wegen Wartungsarbeiten in den Abend– bzw. Nachtstunden von Mittwoch, 8. November, 20 Uhr bis Donnerstag, 9. November, 5 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Dies teilte das Presseamt der Stadt Aalen der RZ mit.

