Demonstration: Weniger Bürokratie im Handwerk

Handwerksbetriebe aus der Region haben am Dienstag in Ulm für den Abbau von Bürokratie demonstriert. Mit dabei: Alexander Hamler aus Schwäbisch Gmünd. Bürokratie ziehe sich wie ein roter Faden „durch die ganze Gesellschaft und in alle Bereiche“, sagt der Kreishandwerksmeister.

Mittwoch, 08. November 2023

Thorsten Vaas

Organisiert wurde diese Kundgebung von der Handwerkskammer Ulm und der IHK-​Ulm. Teilgenommen haben überwiegend Unternehmer, die es nicht mehr hinnehmen wollen, dass immer mehr Zeit im Büro verbracht werden muss und nicht mehr vor Ort beim Kunden, „genau da, wo eigentlich die Arbeit hingehört“, sagt Hamler, der in seiner Funktion als Unternehmer und Kreishandwerksmeister Ostalbkreis vor Ort war.„Ob im Handwerk, Dienstleistung, Handel, Pflege, Industrie, medizinischer Versorgung egal welche Branche man betrachtet, alle klagen über die immer drückendere bürokratische Vorgaben“, berichtet Hamler. Alles sei überreguliert, sein Eindruck: Bei der Einführung der Digitalisierung mache man sich Gedanken darüber, Onlineplattformen möglichst unübersichtlich und kompliziert zu gestalten. Der Unternehmer will es an einem Beispiel verdeutlichen: „Unser Handwerksbetrieb beschäftigt Mitarbeiter zu 36,36 Prozent in der Verwaltung und 63,64 Prozent beim Kunden, das ist definitiv ein sehr schlechtes Verhältnis und verteuert letztendlich die Dienstleistung.“

