Herbstfreizeit von JiL: Lautern wird zum Sherwood Forest

Foto: jil

Der „Herbstspaß im Quadrat“ der Jugendinitiative Lautern e.V. hatte dieses Jahr das Motto „Robin Hood“. Die Kinder trotzten dabei auch dem Regen, bastelten viel und bauten sich in der Pfaffenberghalle einen Abenteuer-​Parcours aus.

Mittwoch, 08. November 2023

Sarah Fleischer

30 Sekunden Lesedauer



In diese sagenhafte Welt von Robin Hood tauchten rund 50 Kinder und ihre Betreuenden beim „Herbstspaß im Quadrat“ ein.







Was die Kinder Jugendlichen im „Heubacher Sherwood Forest“ erlebten, steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Wer den Namen „Robin Hood“ hört, denkt an einen britischen Helden, der für soziale Gerechtigkeit kämpft – er nimmt den Reichen und gibt den Armen. Robin trägt seinen charakteristischen Hut, bewaffnet sich mit Pfeil und Bogen und versteckt sich in den Bäumen des „Sherwood Forest“, der in der Grafschaft Nottinghamshire liegt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



195 Aufrufe

123 Wörter

50 Minuten Online



Beitrag teilen