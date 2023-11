Hermann Koehler: Gedenken zum 80. Todestag

Foto: Familie Koehler

Vor 80 Jahren wurde der aus Gmünd stammende Direktor der Deutschen Bank in Stuttgart und Aufsichtsrat der Daimler Benz-​Aktiengesellschaft Hermann Koehler nach Verurteilung durch den Nazi-​Volksgerichtshof hingerichtet.

Mittwoch, 08. November 2023

Sarah Fleischer

34 Sekunden Lesedauer



Hermann Koehler entstammt aus einer bekannten Gmünder Fabrikanten-​Dynastie. Er liebte seine Familie und seine Heimat, schätzte Wahrheit und Würde, auch das Internationale. Er hatte das „ö“ seines Familiennamens in ein „oe“ umgewandelt, um Auslandskontakte zu erleichtern. Am 8. November 1943 starb der 1876 in Gmünd Geborene nach demütigenden Gefängnisaufenthalten und ebensolchem Prozessverfahren im Zuchthaus Brandenburg unter dem Fallbeil des Nazi-​Regimes.



Der Grund: Hoch– und Landesverrat, so urteilte damals der Volksgerichtshof.



Am 8. November gedenkt man in Schwäbisch Gmünd Koehlers Tod, der sich 2023 zum 80. Mal jährt.





Die ganze Geschichte über Hermann Koehlers Verurteilung und seine letzten Tage lesen Sie am Mittwoch, sienem 80. Todestag, in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



368 Aufrufe

139 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen