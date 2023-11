Rapper Ben Salomo besucht Scheffold-​Gymnasium

Ben Salomo ist erfolgreicher Rapper, Produzent – und Jude. Der deutsch-​israelische Musiker engagiert sich gegen Antisemitismus und spricht regelmäßig an Schulen, jüngst wieder am Scheffold-​Gymnasium.

Mittwoch, 08. November 2023

Als Salomo in diesem Jahr im vollbesetzten Musiksaal des Scheffold-​Gymnasiums wieder zu Gast ist, ist zwar das Thema des Vortrags dasselbe, inhaltlich ist aber doch alles anders. Heute erzählt er von seiner Angst, die ihn seit dem 7. Oktober – dem Tag des Angriffs der Terrororganisation Hamas auf einen Kibbuz und ein Musikfestival in Israel – in einer Größenordnung begleite, die es „vorher so nicht gab.“





Was Salomo berichtet und wie er auf den Konflikt im Nahen Osten blickt, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Vor ungefähr einem Jahr hatte der jüdische Rapper und YouTuber Ben Salomo schon einmal das Scheffold-​Gymnasium besucht. Vor Schülerinnen und Schülern der Mittel– und Oberstufe hielt er damals einen Vortrag zum Thema „Antisemitismus in der deutsche Rap-​Szene“.

