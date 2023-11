So Ebbes: Gute Menschen

Symbol-​Bild: Klicker /​pix​e​lio​.de

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die einem den Tag versüßen. Eine Tasse richtig guter Kaffee, es gerade noch vor dem Wolkenbruch nach Hause schaffen. Oder kleine Gesten von Mitmenschen.

Mittwoch, 08. November 2023

Sarah Fleischer

1 Minute 7 Sekunden Lesedauer



Vielleicht gibt es noch Hoffnung.











Als die Kolumnistin vor einigen Wochen krank zuhause sitzt, steht eines Nachmittags plötzlich der Papa vor der Tür, leicht nassgerieselt und im Gepäck Schokolade – „zum Gesundwerden“.Auf einer Zugfahrt reißen sich gleich vier Menschen förmlich darum, einer Mutter mit zwei Kindern nebst Kinderwagen beim Aussteigen zu helfen. Das ist bei den sogenannten „Nostalgiezügen“, mit ihren schwer zu öffnenden Schwingtüren und steilen Treppen ein wahres Unterfangen. Schließlich kommt sogar der Schaffner dazu und wacht darüber, dass es auch alle Beteiligten rechtzeitig und unfallfrei aus dem Zug schaffen. Vom eigenen Sitzplatz aus lässt sich die Szene hervorragend beobachten und es wird einem ganz warm ums Herz.Am Dienstagmorgen wartet die Kolumnistin geduldig an der Ampel bei St. Loreto. Das gleiche tut auf der anderen Straßenseite eine Frau, den Arm voller Bäckertüten. Hinter ihr auf den Treppenstufen sitzt ein leicht verwahrlost anmutender Mann, bei sich zwei Taschen, die sein Hab und Gut zu beinhalten scheinen. Das grüne Licht lässt auf sich warten und so dreht die Frau sich um, nimmt eines der Brötchen aus der Tüte und reicht es dem Mann. Sein Gesicht, so überrascht wie erfreut, kann man sogar von der anderen Straßenseite sehen. Auch den Wortwechsel schnappt man auf. „Kalt, nicht wahr?“ – „Ja, ziemlich. Vielen Dank.“ – „Nicht dafür. Einen schönen Tag noch!“ – „Das wünsche ich auch!“

