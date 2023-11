Ausstellung „Lebenskraft Farbe“ in der Spitalmühle

Foto: privat

Ab Sonntag, 12. November bis Freitag, 1. März 2024, öffnet die neue Ausstellung „Lebenskraft Farbe“ von Angelika Wolf in der Spitalmühle.

Donnerstag, 09. November 2023

Sarah Fleischer

21 Sekunden Lesedauer



In der Galerie der Spitalmühle zeigt die Künstlerin Angelika Wolf ihre kraftvollen farbigen Acrylbilder. „Meine Arbeit ist eine Aneinanderreihung von lebendigem und stillem Erleben und so entstehen Bilder, die Hingabe selbst sind an die stille Betrachtung“, so beschreibt die Künstlerin ihre Werke.







Die Öffnungszeiten der Galerie und weitere Infos zur Vernissage finden Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



245 Aufrufe

84 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen