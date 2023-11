Bauen auf dem Stadtbad-​Grundstück: Das schlug einst hohe Wellen in Gmünd

Fotos: gbr

Wenn nun Pläne für eine Neubebauung auf dem Areal des alten Stadtbads an der Klösterlestraße präsentiert werden und von einer Tiefgarage die Rede ist, klingelt es im Gedächtnis von älteren Gmündern, dass so etwas vor mehr als einem Vierteljahrhundert hitzige Diskussionen. Ein Bürgerentscheid war schon in Sichtweite. Am Ende verzichtete der CDU-​Oberbürgermeister auf eine Kandidatur für eine weitere Amtszeit und machte Platz für einen „roten“ OB.

Donnerstag, 09. November 2023

Gerold Bauer

38 Sekunden Lesedauer



Die „Gmünder Seele“ trauert dem Jugendstil-​Hallenbad – abgerissen vor 50 Jahren – bis heute nach. Wohl auch deshalb, weil es bis heute nicht gelungen ist, diese Baulücke auf sinnvolle und dem Stadtbild zuträgliche Weise zu schließen. Der letzte ernsthafte Versuch einer Neubebauung liegt nun 27 Jahre zurück, scheiterte aber kläglich und hatte – wie die Rems-​Zeitung seinerzeit ausführlich berichtet hatte – ein regelrechtes „kommunalpolitisches Erdbeben“ zur Folge.





Lesen Sie angesichts der aktuellen Planungen für dieses Grundstück die ganze Hintergrund-​Geschichte dazu am 9. November in der Rems-​Zeitung!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



149 Aufrufe

153 Wörter

28 Minuten Online



Beitrag teilen